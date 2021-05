Inter, il secondo round tra Lautaro e Conte: incontro di boxe al centro sportivo [VIDEO]

Il secondo round tra Antonio Conte e Lautaro Martinez questa volta scatena le reazioni divertenti dei calciatori dell’Inter. Nella giornata di ieri i nerazzurri sono scesi in campo contro la Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1, la capolista si conferma in un momento sempre più positivo. Doppio vantaggio dei padroni di casa con le reti messe a segno da Brozovic e Vecino, i giallorossi tornano in partita con Mkhitaryan, nel secondo tempo il gol della tranquillità con Lukaku.

Non sono mancati i momenti di nervosismo, in particolar modo si è verificato uno scontro tra Conte e Lautaro Martinez con l’argentino che non ha gradito la sostituzione. E’ nato un battibecco infuriato, in particolar modo l’allenatore è sembrato molto nervoso. Nella giornata di oggi si è registrato il chiarimento, poi una scena divertente: Conte e Lautaro hanno indossato i guantoni e sono saliti sul ring (il campo del centro sportivo) per un incontro di boxe. In basso il VIDEO.