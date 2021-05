Il Venezia è in Serie A: pareggio contro il Cittadella, decisivo il blitz dell’andata!

E’ il Venezia la terza squadra promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana. Si è conclusa la gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B, non sono mancate le emozioni tra due squadre che hanno giocato a viso aperto: si tratta di Venezia e Cittadella.

Si torna in campo dopo il risultato dell’andata (0-1). Il primo tempo è già scoppiettante, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, il match si sblocca al 26′ con Proia, al 36′ un episodio che può risultare chiave: l’espulsione di Mazzocchi per doppia ammonizione. Il Cittadella non riesce però a sfruttare al meglio la superiorità numerica, il Venezia chiude ogni spazio. Nel finale i padroni di casa trovano il gol della tranquillità con Bocalon. Finisce 1-1, il Venezia in Serie A.