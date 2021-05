Inter, contestazione dei tifosi: “allenatore e calciatori non si toccano” [FOTO]

Sembra passato già tantissimo dalla festa scudetto dell’Inter, adesso è andata in scena addirittura una contestazione dei tifosi contro la dirigenza. Tutto è nato delle voci delle ultime ore: l’incontro tra Antonio Conte e la società non ha dato esito positivo. L’Inter ha prospettato un ridimensionamento a causa dei gravi problemi dal punto di vista economico, il tecnico non ha accettato. A questo punto è molto probabile l’addio immediato.

I tifosi sono ovviamente infuriati, il club è tornato finalmente ad ottimi livelli e non accettano un ridimensionamento. E’ partita una vera e propria contestazione. Davanti alla sede sono stati esposti alcuni striscioni: “ridimensionare i campioni è solo da co….ni. Mister, staff e giocatori non si toccano”, “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la città”, recita il secondo striscione. E’ tensione dopo la gioia per lo scudetto.