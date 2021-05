Caos Inter, festa abusiva in hotel: coinvolto Lukaku e altri tre calciatori

L’Inter continua a dominare in campionato, ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo. La squadra di Antonio Conte è reduce dal successo in campionato contro la Roma e adesso pensa alla sfida contro la Juventus con l’obiettivo di mettere fuori dai giochi i bianconeri dalla corsa Champions League. Sono in corso valutazioni sul futuro con la situazione economica che non è delle migliori, in più ieri ha dovuto fare i conti con la lite tra Conte e Lautaro Martinez.

Nel frattempo è scoppiato un altro caso che riguarda una festa abusiva organizzata in hotel. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano durante il compleanno di Lukaku: il calciatore belga era in compagnia di altre 23 persone, presenti anche Hakimi, Young e Perisic. Tutti verranno sanzioni per il mancato rispetto delle norme Covid. L’episodio si è verificato alle 3 di notte ed i militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del 112.