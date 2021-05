Inter, colloquio telefonico Lukaku-Inzaghi: il belga sarà un punto di riferimento

L’Inter ha iniziato un nuovo progetto con Simone Inzaghi in panchina. L’addio con Antonio Conte è stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi nerazzurri, ma adesso l’intenzione è quella di ripartire e l’obiettivo è quello di puntare su Lukaku. La squadra è reduce da una stagione molto importante in campionato con la vittoria dello scudetto, mentre in Champions League il rendimento è stato negativo, l’eliminazione alla fase a gironi non è andata giù alla dirigenza. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra Conte e la dirigenza, è stato prospettato un ridimensionamento dal punto di vista economico e tecnico che non è andato giù all’allenatore. Si è materializzato il divorzio e come sostituto è stato scelto Simone Inzaghi.

Il colloquio Inzaghi-Lukaku

Sono tanti i punti interrogativi in casa Inter per la prossima stagione. La dirigenza ha programmato almeno 80 milioni di incasso dalle cessioni, i sacrificati dovrebbero essere due: i nomi caldissimi sono quelli di Hakimi seguito con insistenza dal Psg e Lautaro Martinez nel mirino del Real Madrid. E’ invece andato in scena un colloquio telefonico tra Simone Inzaghi e Lukaku, il belga sarà ancora un punto di riferimento per la prossima stagione. E’ stato un colloquio cordiale, il tecnico ha deciso di tranquillizzare Lukaku sulle intenzioni per la prossima stagione con l’obiettivo di continuare a vincere.