Inter, l’allarme di Zanetti: “abbiamo gravi problemi finanziari”

Prima la gioia per la vittoria dello scudetto, poi l’allarme di Javier Zanetti sulla condizione economica del club. Le ultime ore sono state caldissime in casa Inter, il club sta pensando alla squadra della prossima stagione per provare ad accontentare Conte, ma dovrà fare i conti con difficoltà finanziarie. Intervistato a La Nacion il vicepresidente nerazzurro ha confessato.

“È vero che a metà stagione il club poteva essere venduto. Ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari. Non siamo gli unici ad avere problemi, ovviamente, perché la pandemia ha generato molti deficit. Ma è vero: come società dobbiamo ancora migliorare”.

“I problemi finanziari continuano, potrebbero volerci un paio d’anni per ritrovare l’equilibrio. Ho letto che le perdite dell’Inter sono state di 102 milioni di euro… io direi anche un po’ di più”.