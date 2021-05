Juventus-Inter, Paparesta: “un errore affidare la partita a Calvarese, era condizionato”

Continuano ad arrivare tante reazioni sulla partita del campionato di Serie A tra Juventus e Inter. Ottima prestazione della squadra di Andrea Pirlo che è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, i bianconeri hanno vinto con il risultato di 3-2 e non sono mancate le polemiche. Botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, allo scadere del primo tempo il gol di Cuadrado su deviazione di Eriksen. Nella ripresa la squadra di Conte trova il pareggio con un autogol di Chiellini, nel finale il discusso calcio di rigore concesso su Cuadrado e trasformato dallo stesso colombiano. Nel mirino è finita anche l’eccessiva espulsione di Bentancur.

Paparesta su Juventus-Inter

“Juventus-Inter è sempre una gara difficile per la rivalità che c’è. Calvarese, dopo il primo rigore concesso alla Juve, è andato un pò in difficoltà ed è stato condizionato dalle scorrette segnalazioni del Var”, è quanto dichiarato dall’ex arbitro Gianluca Paparesta che ha affrontato il delicato argomento delle decisioni arbitrali nel match Juventus-Inter.

Poi continua a a Radio Kiss Kiss: “Il rigore dato all’Inter è giusto, ormai non esiste più il criterio della volontarietà. Il designatore degli arbitri però si prenderà la responsabilità di aver affidato Juve-Inter a Calvarese. La gara necessitava di un arbitro sicuro ed esperto. La gestione arbitrale degli ultimi anni non è stata tra le migliori. La A e la B si sono riuniti in un’unica commissione e questo è stato un errore”.