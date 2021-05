Juventus, Paratici pronto all’addio: il futuro può essere al Bayern Monaco

Sono in corso valutazioni sul futuro in casa Juventus. Il club bianconero è concentrato sul finale di stagione con l’obiettivo fondamentale di conquistare la qualificazione in Champions League, poi sarà mini-rivoluzione a partire dall’addio di Paratici. Il rendimento del club bianconero non può essere considerato all’altezza: in campionato è in piena lotta almeno per il quarto posto mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Andrea Pirlo, con ogni probabilità il prossimo tecnico della Juventus sarà Massimiliano Allegri.

Il futuro di Paratici

Il primo a lasciare la Juventus dovrebbe essere Paratici. Il contratto del dirigente è in scadenza il 30 giugno 2021 e non sembrano esserci i margini per un rinnovo. L’ultima stagione non è stata all’altezza e sono finiti tutti in discussione, dai dirigenti ai calciatori. Paratici è considerato ancora un top nel suo ruolo ed è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Una squadra ha già avviato i primi passi, si tratta del Bayern Monaco. Attualmente il ruolo è ricoperto da Salihamidzic, ma l’ex calciatore potrebbe salutare al termine della stagione. Al suo posto è stato individuato proprio il nome di Paratici, le prossime settimane saranno fondamentali.