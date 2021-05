Juventus, Buffon annuncia l’addio al termine della stagione: “tolgo di disturbo”

Gigi Buffon annuncia l’addio alla Juventus, è giunta al capolinea l’esperienza del portiere con i colori bianconeri. Un’avventura piena di soddisfazioni e qualche delusione, più la breve parentesi con il Psg prima di tornare alla Juventus. In un’intervista a beIN Sports Buffon ha confermato il divorzio con il club bianconero.

“Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare o, se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”. Buffon sembra indirizzato al ritiro, ma non è da escludere un colpo di scena, molto dipenderà dalle offerte.