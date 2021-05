L’infortunio di Ibrahimovic, l’allenatore Pioli annuncia lo stop dello svedese

L’infortunio di Ibrahimovic preoccupa il Milan, i rossoneri non potranno contare sullo svedese per questo finale di stagione: l’attaccante salterà sicuramente le prossime due partite. L’ex Inter e Juventus ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto al cambio nella sfida contro i bianconeri.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Ibra sono arrivate dal tecnico Stefano Pioli: “Ibra ha riportato una lieve distorsione al ginocchio. E non sarà disponibile per le prossime due gare. Poi vedremo per l’ultima giornata. Diaz ha determinate caratteristiche e se c’è da giocare tra le linee è un giocatore molto adatto. Ma col Torino sarà una gara completamente diverse e tutto dipenderà dalle scelte che farò”.