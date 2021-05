Sorpresa Inter per la panchina, nuovo tentativo per Simone Inzaghi

L’Inter è alla ricerca del nuovo allenatore e ha fatto un nuovo tentativo per Simone Inzaghi. Sono ore caldissime in casa nerazzurra dopo il divorzio con Antonio Conte, l’eroe dello scudetto ha deciso di lasciare dopo il ridimensionamento imposto dal club nerazzurro a causa dei problemi economici.

La dirigenza nerazzurra si è subito messa alla ricerca del sostituto, il nome in cima alla lista era quello di Allegri, ma il livornese ha scelto il ritorno alla Juventus. Sono circolati altri nomi per la panchina dell’Inter: da Mihajlovic a Conceicao e Stankovic. Un altro nome interessante era quello di Simone Inzaghi che sembrava però essere sfumato dopo l’incontro positivo con Lotito. La firma non è però ancora arrivata e l’Inter ha tentato un nuovo inserimento. Simone Inzaghi vacilla, non sono da escludere colpi di scena.