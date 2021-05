E’ ancora festa in casa Juventus, i bianconeri hanno alzato il secondo trofeo in stagione: dopo la Supercoppa è arrivata anche la Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo adesso si prepara per l’ultima giornata di campionato contro il Bologna che sarà fondamentale per la qualificazione in Champions League, i bianconeri dovranno sperare in un passo falso di una tra Napoli e Milan per festeggiare il quarto posto. Sono già in corsa valutazioni in vista della prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere sarà quello della panchina, Pirlo non sembra avere molte chance di conferma nonostante la vittoria della Coppa Italia, sono già tanti i nomi che circolano per il sostituto: da Allegri a Zidane, da Gattuso a Mihajlovic e Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, il nome di Griezmann in attacco

Le strategie della Juventus sono tutte legate al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma l’addio anticipato non è da escludere. Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League, Ronaldo guadagna 31 milioni di euro e non è una cifra raggiungibile per le altre squadre e anche la Juventus chiede circa 30 milioni di euro. Il quotidiano ‘Sport’ lancia una notizia interessante: la Juventus avrebbe individuato un eventuale sostituto di Cr7, si tratta di Griezmann del Barcellona. I blaugrana sono ad un passo da Aguero e il francese potrebbe salutare per provare l’esperienza italiana. Non mancano però gli ostacoli, dal valore del cartellino all’ingaggio.