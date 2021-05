Panchina Sampdoria, l’indiscrezione: “Mazzarri è a Genova”

Anche la Sampdoria è alla ricerca di un allenatore. L’addio di Ranieri è stato un brutto colpo per il presidente Ferrero e per i tifosi, sarà molto difficile rimpiazzare un tecnico così bravo. L’ultima stagione del club blucerchiato è stata molto importante, la squadra ha chiuso al nono posto in classifica e l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel prossimo campionato. Non sarà di certo facile considerando la novità in panchina e con ogni probabilità anche dal punto di vista tecnico sul fronte dei calciatori. Sono andati in scena alcuni colloqui negli ultimi giorni, ma la situazione non è ancora delineata.

Panchina Sampdoria, la situazione

Il nome in pole è ancora quello di Giampaolo, ma non sono da escludere colpi di scena. Il club blucerchiato starebbe pensando anche al ritorno di Walter Mazzarri, il tecnico ex Inter è stato fotografato a Genova e ovviamente si sono scatenate le voci su un possibile ritorno alla Sampdoria. Mazzarri ha dimostrato di essere un tecnico di primissimo livello, l’ultima esperienza è stata sulla panchina del Torino. Infine nelle ultime ore è circolato anche il nome di Beppe Iachini, reduce dall’esperienza con la Fiorentina. La prossima settimana sarà decisiva per scoprire il nuovo allenatore della Sampdoria.