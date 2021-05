Vlahovic è l’oro di Firenze: le squadre di Serie A preparano l’assalto, pronti almeno 50 milioni

Stagione incredibile dell’attaccante Vlahovic che sta trascinando la Fiorentina verso l’obiettivo salvezza. L’inizio di stagione non era stato entusiasmante, poi una seconda parte veramente eccezionale grazie a gol e grandissime prestazioni. Il paragone forse è un pò azzardato, ma la Fiorentina ha trovato il nuovo Batistuta: in totale il serbo ha messo a segno 21 gol in 34 partite, lo stesso score di Lukaku, solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio. Si tratta di numeri veramente impressionanti per un calciatore classe 2000 e quindi con tantissimi margini di miglioramento. Il rendimento dalla dodicesima giornata in poi è stato da primato: venti gol, tre doppiette e una tripletta.

L’assalto a Vlahovic

Vlahovic ha dimostrato di essere un attaccante completo. E’ bravissimo in fase realizzativa, è forte fisicamente e riesce a far salire la squadra, deve un pò migliorare dal punto di vista tecnico ma le basi sono comunque importanti. E’ pronto l’assalto di tantissimi club, italiani ed esteri. La Fiorentina punta tantissimo sul serbo, ma ha già fissato la valutazione economica: 50 milioni di euro. In Serie A sono disposte a fare follie Milan e Roma, ovviamente nei limiti considerando la crisi economica e per questo potrebbero essere proposte delle contropartite. Sirene anche da Premier League e Liga, in particolar modo si sono registrati già dei sondaggi di Atletico Madrid e Liverpool. L’estate si preannuncia caldissima, con ogni probabilità Vlahovic cambierà maglia.