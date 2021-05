Le notizie del giorno, il sostituto di Gattuso al Napoli. Juric furioso e le lacrime di Lukaku

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e nelle ultime settimane sono circolati tantissimi nomi. Quello che stuzzica di più è sicuramente quello di Sergio Conceicao, secondo quanto riporta la stampa portoghese l’ex centrocampista potrebbe arrivare in Italia la settimana prossima per incontrare la dirigenza azzurra e gettare la basi per un accordo. Conceicao aveva raggiunto l’intesa verbale con il Porto per il rinnovo del contratto, ma la fumata bianca definitiva non è arrivata. Le soluzioni italiane portano a Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, ma il sogno del presidente De Lautentiis si chiama Conceicao. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Oggi non volevo piangere ma l’emozione è stata troppo forte. Ho pensato ai miei nonni, quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho fatto una promessa che avrei vinto qualcosa e oggi ci sono riuscito, sono veramente contento”. Ai microfoni di Dazn, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha commentato il successo contro l’Udinese. “Abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto, sono veramente orgoglioso di giocare per questa squadra”. Scatenato anche Hakimi. L’ex Real Madrid ha tagliato una parte delle rete della porta ma il gesto che ha fatto impazzire è stato un altro. Il calciatore ha indicato il simbolo della squadra per poi indicare con il dito il terreno di gioco. “Il gesto a fine partita? Ho voluto dire che noi siamo i campioni d’Italia. Il mio futuro? Non so quello che accadrà ma io sono felice all’Inter”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ successo di tutto nel post-partita Napoli-Verona, Juric furioso con il giornalista Ugolini di Sky Sport. Si è visto un Verona diverso rispetto alle ultime uscite? “Questa è subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile”. Poi va via. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).