La Juventus ha raggiunto l’accordo per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ed il primo colpo di calciomercato potrebbe essere il portiere Donnarumma. L’ultima stagione non è stata sicuramente all’altezza per il club bianconero, in campionato non ha quasi mai lottato per lo scudetto e solo alla fine è riuscita a strappare la qualificazione in Champions League grazie al passo falso del Napoli contro il Verona. La decisione è stata quella di interrompere il rapporto con Andrea Pirlo ed il ritorno di Allegri rappresenta una sicurezza dal punto di vista tecnico e dello spogliatoio.

Il futuro di Donnarumma

La pandemia ha portato ai club tantissimi problemi dal punto di vista economico e anche la Juventus ha bisogno di risparmiare. L’arrivo in panchina di Allegri cambia le strategie sul mercato e l’addio di Cristiano Ronaldo sembra più vicino. La cessione del portoghese dovrebbe finanziare l’arrivo in porta di Gigio Donnarumma. Il portiere ha ufficialmente lasciato il Milan a parametro zero e rappresenta un affare anche dal punto di vista economico, in corsa Juventus e Barcellona ma nelle ultime ore sono arrivati due indizi a favore dei bianconeri. Donnarumma ha messo un like alla notizia del ritorno di Allegri alla Juventus, poi si è fotografato con Bernardeschi e la didascalia sembra lasciare pochi dubbi: “great feeling”.