Il Milan è concentrato sul finale di stagione, l’intenzione della squadra di Stefano Pioli è quella di conquistare la qualificazione in Champions League. Dopo una prima parte di stagione veramente eccezionale, i rossoneri sono crollati dal punto di vista della condizione e la classifica adesso è in bilico. Le prossime partite saranno fondamentali, la dirigenza sta programmando il futuro ma sarà importante raggiungere l’obiettivo quarto posto. La squadra è competitiva, può contare su calciatori chiave in determinati ruoli e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella dal punto di vista fisico ma soprattutto tecnico. Il Milan è già attivo in vista della sessione estiva.

Il Milan su De Paul

Il Milan si è messo in fila per Rodrigo De Paul. Il calciatore dell’Udinese si conferma come uno dei migliori del campionato di Serie A, riesce a decidere le partite grazie alle sue qualità. L’Udinese è una bottega cara e chiede almeno 40 milioni di euro, il Milan avrebbe proposto una contropartita interessante: Hauge. Il talento norvegese interessa moltissimo al club bianconero e la trattativa è destinata ad entrare nel vivo. De Paul ha dimostrato di meritare una chance in una grandissima squadra e il Milan è in grado di mettere in evidenza tutte le sue qualità. La trattativa non sarà di certo facile sia per le modalità di pagamento che per la volontà dei calciatori. I tifosi del Milan già pensano in grande, De Paul può diventare rossonero.