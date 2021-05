Gravissimo lutto per Carlo Ancelotti: è morta l’ex moglie Luisa Gibellini

Un gravissimo lutto ha colpito Carlo Ancelotti e i suoi figli Davide e Katia, è morta mamma Luisa Gibellini. L’ex moglie dell’allenatore dell’Everton si è spenta all’età di 63 anni a causa di una lunga malattia. Il tecnico ex Milan ha raggiunto l’Italia dopo la sconfitta in Premier League contro il Manchester City per stare accanto alla sua ex moglie.

Luisa Gibellini aveva dedicato la sua vita allo sport: ricevitrice di softball prima e portiere di calcio poi, aveva trasmesso all’ex marito la passione per il tennis. Nel 1999 aveva acquisito il brevetto da pilota di elicottero. Poi il divorzio e la nuova vita di Ancelotti con un altro matrimonio.