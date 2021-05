Napoli, Gattuso è il più sottovalutato della Serie A: De Laurentiis ha già in casa l’allenatore perfetto

Il Napoli ha messo un altro mattoncino verso la qualificazione in Champions League, il finale di stagione è stato veramente entusiasmante. Nell’ultimo match la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. In grande spolvero il centrocampista Zielinski che sta disputando una stagione di altissimo livello, il migliore continua a confermarsi Insigne mentre le altre reti sono state messe a segno da Fabian Ruiz, Lozano e Di Lorenzo. La squadra può contare su ottime individualità, ma anche il gioco è migliorato tantissimo. Il merito ha un nome e un cognome: Gennaro Gattuso.

Tutti i meriti di Gattuso

Il Napoli si trova momentaneamente al secondo posto e la qualificazione in Champions League è molto più vicina. Il destino è tutto nelle mani degli azzurri che saranno chiamati nelle ultime due partite dalla sfide contro Fiorentina e Verona. La scalata iniziata nella seconda parte di stagione è stata veramente entusiasmante ed il merito principale è sicuramente di Gennaro Gattuso. L’ex Milan può essere considerato l’allenatore più sottovalutato della Serie A, negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e quella che sta per concludersi è la stagione della consacrazione. Si tratta di un allenatore di carattere e le sue squadre non mollano mai, ma è migliorato tantissimo anche sotto l’aspetto tattico. Il Napoli gioca un calcio propositivo e anche spettacolare, non può essere un caso. Gattuso ha avuto il merito di risollevare la situazione dopo la deludente parentesi con Carlo Ancelotti, in primo luogo ha riportato serenità all’ambiente e successivamente è riuscito a conquistare anche i risultati. L’ingresso in Champions League sarebbe una vera impresa considerando la forza degli avversari, dall’Atalanta al Milan, dalla Juventus alla Roma. Il futuro di Ringhio è ancora tutto da decidere, le strade con il Napoli potrebbero separarsi al termine della stagione. La decisione rischia di essere un autogol del presidente De Laurentiis, il Napoli ha già l’allenatore perfetto in casa.