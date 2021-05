Parma, addio con D’Aversa: contatti con Fabio Cannavaro per la panchina

La stagione del Parma è stata veramente deludente, la retrocessione è pesantissima ma l’obiettivo è quello di ricostruire e tentare l’assalto alla promozione già nella prossima stagione. La scelta della scorsa stagione di affidare la panchina a Liverani non è stata azzeccata, ma nemmeno il ritorno di D’Aversa ha portato gli effetti sperati. Già da tempo sono iniziate le manovre per costruire la rosa della prossima stagione, l’intenzione è quella di confermare qualche calciatore di prospettiva ed inserire in organico giocatori di categoria. La Serie B non si vince con i nomi, è la storia di un campionato sempre molto difficile ed equilibrato.

La panchina del Parma

Quella contro la Sampdoria è stata l’ultima panchina con il Parma per D’Aversa, il tecnico potrebbe ripartire proprio dai blucerchiati dopo l’addio di Ranieri. Il Parma ha intenzione di affidarsi ad un allenatore giovane e molto ambizioso. I tifosi hanno chiesto a gran voce il ritorno (dopo l’esperienza da calciatore) di Filippo Inzaghi. L’ex Milan è però tentato dal Monza di Galliani ed il Parma avrebbe cambiato obiettivo. In pole c’è Fabio Cannavaro, la trattativa non è entrata ancora nella fase decisiva, ma già dalla prossima settimana si proverà a gettare le basi per un’intesa.