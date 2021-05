Paura per Casillas, un altro malore per l’ex portiere: trasportato in ospedale

Ancora paura per l’ex portiere Iker Casillas. Lo spagnolo è stato trasportato in ospedale a causa di un malore improvviso, sono in corso nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Hola, ha accusato un forte dolore al petto mentre giocava a padel, successivamente è stato trasportato all’ospedale universitario Quiron de Madrid. E’ stato dimesso dopo un giorno di osservazione ed è stato escluso un altro infarto.

Nel 2019 Iker Casillas aveva avuto un malore mentre si allenava col Porto e aveva deciso di abbandonare il mondo del calcio. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per valutare i motivi del problema di salute.