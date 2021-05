Real Madrid, le indicazioni di Zidane sul futuro: l’addio è probabile

Il Real Madrid si gioca la stagione. I Blancos si preparano a scendere in campo per la partita contro il Siviglia, ma la notizia del giorno è il possibile addio di Zinedine Zidane al termine della stagione. La squadra spagnola è reduce dalla sorprendente eliminazione in Champions League contro il Chelsea, il Real Madrid non è riuscito a mettere in mostra la qualità tecnica. La squadra di Zidane si gioca le ultime chance di vincere la Liga nel match contro il Siviglia, i Blancos sono obbligati a conquistare i tre punti per approfittare dello scontro diretto tra Barcellona e Atletico Madrid.

Il futuro di Zidane

Il futuro di Zidane potrebbe essere in un’altra squadra, l’addio al Real Madrid dovrebbe materializzarsi al termine della stagione. Alla vigilia della partita contro il Siviglia ha parlato proprio il tecnico francese: “Concentriamoci sul finale di questa stagione, poi renderò, come sempre, le cose molto semplici al Real Madrid, un club che mi ha sempre dato tutto. Non voglio creare alcun tipo di problema, pensiamo alle prossime quattro partite e poi vedremo che succederà. Non so se sono il tecnico adatto per questa squadra, ma ad oggi sono qui e voglio godermi ogni singolo momento, poi si vedrà quello che accadrà”. Le parole avvicinano tantissimo all’addio.