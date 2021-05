Roma, confronto tifosi-squadra: “noi romanisti sempre, voi su contratto”

La stagione della Roma è stata deludente, i giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Manchester United che però non è servita a staccare il pass per l’ultimo atto di Europa League. La squadra di Fonseca ha pagato il secondo tempo della gara d’andata, il punteggio di 6-2 è stato pesantissimo. In campionato il rendimento non è stato all’altezza, la squadra occupa la settima posizione in classifica e rischia il sorpasso anche dal Sassuolo.

La dirigenza ha deciso di iniziare un nuovo progetto, il rapporto con Fonseca terminerà al termine della stagione e al suo posto è stato scelto Mourinho. I tifosi sono molto delusi dalla squadra e oggi è andato in scena un confronto con la squadra, la richiesta è stata quella di maggiore impegno nelle ultime quattro partite, soprattutto nel derby contro la Lazio. E’ stato esposto anche uno striscione dalla Curva Sud: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti per sempre, voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai!”.