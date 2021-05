Serie A, il valzer delle panchine: la situazione squadra per squadra, tanti ribaltoni

Si è da poco concluso il campionato di Serie A, ma già si pensa alla prossima stagione. E’ stato un torneo scoppiettante e le società si sono già messe all’opera per programmare al meglio il futuro. L’Inter ha conquistato lo scudetto con ampio margine, è stata una stagione dominata per i nerazzurri che però hanno fallito in Champions League. Al secondo posto si è classificato il Milan, traguardo più che meritato anche per l’Atalanta mentre la Juventus ha conquistato il quarto posto grazie al regalo del Napoli che nell’ultimo match non è andato oltre il pareggio contro il Verona. Lazio e Napoli in Europa League, la Roma in Conference League, le tre retrocesse sono state Benevento, Crotone e Parma.

LA SITUAZIONE IN PANCHINA SQUADRA PER SQUADRA

ATALANTA – Non dovrebbero registrarsi sorprese. Gasperini sarà ancora l’allenatore dell’Atalanta con l’obiettivo di confermarsi in campionato e in Champions. Il progetto vincente non si cambia. ALLENATORE: GASPERINI.

BOLOGNA – Anche in questo caso potrebbe concretizzarsi una conferma. Mihajlovic è stato autore di un buon lavoro, il serbo ha chiesto un salto di qualità e la dirigenza proverà ad accontentarlo sul mercato. ALLENATORE: MIHAJLOVIC.

CAGLIARI – Sono in corso valutazioni, ma alla fine Semplici dovrebbe spuntarla. Il lavoro dell’ex Spal è stato veramente eccezionale e merita una possibilità dall’inizio del campionato. ALLENATORE: SEMPLICI.

EMPOLI – Conferma con Dionisi dopo splendida promozione nel campionato di Serie A. ALLENATORE: DIONISI.

FIORENTINA – E’ stato ufficializzato il divorzio con l’allenatore Iachini. L’intenzione è quella di affidarsi ad un allenatore importante, l’arrivo di Gattuso è molto difficile, più facile Fonseca. ALLENATORE: FONSECA?

GENOA – Proprio oggi ha parlato Ballardini confermando di voler rimanere alla guida del club. Non dovrebbero registrarsi sorprese. ALLENATORE: BALLARDINI.

HELLAS VERONA – Juric è molto lontano dal Verona, l’addio sembra inevitabile. Il sostituto? Il club sta valutando due nomi: Maran e Stroppa con il primo favorito. ALLENATORE: MARAN ?

INTER – Non è andato ancora in scena l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza, ma esistono i margini per continuare il matrimonio. ALLENATORE: CONTE.

JUVENTUS – E’ la situazione più spinosa in Serie A. Sono salite le quotazioni di Pirlo dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League. In pole rimane comunque Allegri. ALLENATORE: ALLEGRI?

LAZIO – Sembra arrivato il momento dell’addio con Simone Inzaghi. Il presidente Lotito sta valutando la situazione di Gattuso come sostituto. ALLENATORE: GATTUSO?

MILAN – La qualificazione in Champions League ha allontanato gli ultimi dubbi: sarà ancora Stefano Pioli l’allenatore del Milan. ALLENATORE: PIOLI

NAPOLI – E’ stato ufficializzato l’addio con Gattuso. Colpo di scena nelle ultime ore con il dietrofront di Conceicao, in pole c’è adesso Galtier del Lilla, poi Simone Inzaghi. ALLENATORE: GALTIER?

ROMA – E’ stato già tutto deciso con l’addio di Fonseca e l’arrivo di Mourinho. ALLENATORE: MOURINHO.

SALERNITANA – Conferma meritata per Castori dopo l’incredibile promozione nel campionato di Serie A. ALLENATORE: CASTORI.

SAMPDORIA – E’ una delle situazioni più incerte. L’addio con Ranieri è stato un pò a sorpresa, Ferrero valuta D’Aversa. ALLENATORE: D’AVERSA?

SASSUOLO – L’addio con De Zerbi è doloroso, il tecnico ha firmato con lo Shakhtar. Contatti con Italiano, ma lo Spezia non ha intenzione di lasciarlo andare. In pole c’è Giampaolo. ALLENATORE: GIAMPAOLO?

SPEZIA – L’obiettivo è quello di continuare il matrimonio con Italiano dopo la splendida salvezza. ALLENATORE: ITALIANO.

TORINO – Contatti continui con Juric del Verona, le possibilità di fumata bianca sono molto alte. ALLENATORE: JURIC?

UDINESE – La decisione è stata quella del divorzio con Gotti. Aspetta Zanetti, ma il tecnico potrebbe rimanere a Venezia in caso di promozione in Serie A. ALLENATORE: ZANETTI?