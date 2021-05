Serie A, la corsa Champions League: è tutto nelle mani di Atalanta, Milan e Napoli. Il calendario a confronto

La corsa Champions League nel campionato di Serie A è sempre più avvincente. La 35esima giornata del massimo torneo italiano ha fornito nuove interessanti indicazione e la strada sembra tracciata con tre nette favorite ad accompagnare l’Inter: si tratta di Atalanta, Milan e Napoli. La squadra di Gasperini si è confermata ad altissimi livelli, i nerazzurri hanno vinto nettamente contro il già retrocesso Parma e sono la principale candidata a chiudere il campionato al secondo posto. La compagine di Gattuso ha vinto agevolmente sul campo dello Spezia, mentre lo scontro diretto tra Juventus e Milan è stato vinto nettamente dai rossoneri.

La corsa Champions League, il calendario a confronto

ATALANTA 72 PUNTI – E’ la squadra più in forma del campionato e la principale candidata al secondo posto. E’ reduce dal netto successo contro il Parma ed il calendario sembra in discesa. Affronterà in ordine Benevento, Genoa e Milan.

ATALANTA-BENEVENTO

GENOA-ATALANTA

ATALANTA-MILAN

MILAN 72 PUNTI – Sembrava in crisi e quasi tagliata fuori dai giochi, ma è stata protagonista di due partite incoraggianti, soprattutto quella in trasferta contro la Juventus per lo scontro diretto. Il calendario regala ancora qualche insidia, ma il destino è tutto nelle sue mani.

TORINO-MILAN

MILAN-CAGLIARI

ATALANTA-MILAN

NAPOLI 70 PUNTI – Momento entusiasmante per gli azzurri che giocano un calcio bellissimo, merito di un allenatore preparato come Gattuso. Le possibilità di conquistare la qualificazione in Champions League sono altissime, il calendario è sicuramente favorevole.

NAPOLI-UDINESE

FIORENTINA-NAPOLI

NAPOLI-VERONA

JUVENTUS 69 PUNTI – E’ reduce dalla debacle contro il Milan che rischia di complicare terribilmente l’obiettivo quarto posto. Le ultime prestazioni non sono state all’altezza e la squadra è in netto calo. Il calendario di sicuro non aiuta, la strada sembra in salita.

SASSUOLO-JUVENTUS

JUVENTUS-INTER

BOLOGNA-JUVENTUS

LAZIO 64 PUNTI – La sconfitta contro la Fiorentina ha quasi escluso i biancocelesti dalla lotta al quarto posto. Deve ancora recuperare la partita contro il Torino, ma le chance di qualificazione in Champions League sono molto basse.