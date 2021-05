Serie A, la corsa salvezza: Spezia-Torino è da brividi, il calendario a confronto

Non solo la corsa Champions League, anche quella salvezza è entrata nella fase decisiva. E’ una situazione delicatissima per il Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta, è ancora in corsa per l’obiettivo ma dovrà vincere le prossime due partite. Due squadre possono festeggiare, si tratta di Fiorentina e Genoa: i viola hanno strappato un punto preziosissimo sul campo del Cagliari, la compagine di Ballardini ha vinto contro il Bologna. Importante passo in avanti proprio dei sardi, risultato positivo dello Spezia che ha pareggiato contro la Sampdoria. Bruttissima prestazione del Torino con il Milan.

Serie A, la corsa salvezza

CAGLIARI 36 PUNTI – Il pareggio contro la Fiorentina ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, la squadra di Semplici è stata protagonista di una cavalcata incredibile nelle ultime giornate. Sfida difficile nel prossimo match contro il Milan, poi il Genoa già salvo.

MILAN-CAGLIARI

CAGLIARI-GENOA

TORINO 35 PUNTI – La sconfitta contro il Milan è stata pesantissima, non solo per lo 0-7 ma anche per la prestazione. Avrà bisogno di una vittoria nelle prossime tre partite, i granata dovranno recuperare infatti la partita contro la Lazio.

SPEZIA-TORINO

LAZIO-TORINO

TORINO-BENEVENTO

SPEZIA 35 PUNTI – Gara incoraggiante della compagine di Italiano che ha pareggiato contro la Sampdoria. La squadra non sta attraversando un buon momento, ma ha le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. Sarà fondamentale la prossima gara contro il Torino.

SPEZIA-TORINO

SPEZIA-ROMA

BENEVENTO 31 PUNTI – E’ con l’acqua alla gola dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Non può più permettersi passi falsi, avrà bisogno di sei punti per sperare ancora nella salvezza ma è la prima indiziata alla retrocessione.