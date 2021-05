Serie A, la corsa salvezza: Filippo Inzaghi punta tutto su… Simone, brivido Torino-Benevento

Non solo indicazioni per la corsa Champions League, anche per la salvezza si preannunciano minuti di fuoco. Il Benevento si è complicato veramente la vita ed è la principale indiziata alla retrocessione: la compagine di Filippo Inzaghi non è andata oltre il pareggio contro il Crotone, la beffa è arrivata a tempo quasi scaduto e contro una squadra già in Serie B e adesso dovrà sperare nell’aiuto della Lazio. Il Torino è in caduta libera, i granata hanno perso nettamente contro lo Spezia nello scontro salvezza e sono la squadra meno in forma, dovranno conquistare almeno un punto nelle prossime due partite. Festeggia il Cagliari, i sardi sono riusciti a fermare anche il Milan sul pareggio.

Serie A, la corsa salvezza

TORINO 35 PUNTI – La stagione è sempre più negativa per una squadra costruita con ben altri obiettivi. Si giocherà tutto nelle prossime due partite e avrà bisogno di almeno un punto per festeggiare la salvezza. Il rendimento nelle ultime gare non è stato all’altezza, in particolar modo ha deluso la prestazione contro lo Spezia. L’intenzione è quella di conquistare un risultato positivo contro la Lazio e arrivare all’ultima giornata già salvo.

LAZIO-TORINO

TORINO-BENEVENTO

BENEVENTO 32 PUNTI – Non vince da 10 giornate, dal blitz sul campo della Juventus. Il rendimento della prima parte di stagione è un lontano ricordo e sembra in caduta libera. Non è riuscita a vincere contro il Crotone (già retrocesso) ed in superiorità numerica per gran parte del match. Filippo Inzaghi chiede un aiuto al fratello Simone. Il Benevento dovrà sperare in un successo della Lazio contro il Torino nel recupero e poi nell’ultima giornata dovrà vincere proprio contro i granata con qualsiasi risultato, l’andata è finita 2-2.