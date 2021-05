Non solo la corsa Champions League, anche per evitare il terzultimo posto in Serie A è una vera e propria bagarre. Sono già retrocesse aritmeticamente Crotone e Parma, soprattutto la stagione della squadra di D’Aversa è stata deludente. Sono tante le squadre in corsa per evitare il 18esimo posto, al momento occupato dal Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi è in caduta libera dopo un inizio di stagione veramente entusiasmante, la prossima partita contro il Cagliari sarà decisiva. Ma anche le altre squadre non possono considerarsi in una posizione tranquilla, dal Genoa allo Spezia. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti.

La corsa salvezza, il calendario a confronto

GENOA 36 PUNTI – La squadra di Ballardini sta attraversando un buon momento e dovrebbe riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza. La situazione sembra tranquilla, ma per poter festeggiare dovrà conquistare una vittoria nelle prossime quattro partite. Può mettere un punto esclamativo già dalla sfida contro il Sassuolo.

GENOA-SASSUOLO

BOLOGNA-GENOA

GENOA-ATALANTA

CAGLIARI-GENOA

FIORENTINA 35 PUNTI – E’ reduce da tre risultati utili consecutivi, ma la situazione non è ancora tranquilla. Con 3-4 punti l’obiettivo salvezza sarà raggiunto, ma il calendario non è dei migliori. Potrebbe bastare anche solo il successo nell’ultimo match contro il retrocesso Cotrone, più un pareggio nelle altre tre partite.

FIORENTINA-LAZIO

CAGLIARI-FIORENTINA

FIORENTINA-NAPOLI

CROTONE-FIORENTINA

TORINO 34 PUNTI – La vittoria contro il Parma ha permesso di avvicinarsi tanto all’obiettivo salvezza, deve recuperare la sfida contro la Lazio ma la partita sembra proibitiva. La squadra è attrezzata per raggiungere la salvezza. Il calendario regala qualche insidia.

VERONA-TORINO

TORINO-MILAN

SPEZIA-TORINO

LAZIO-TORINO

TORINO-BENEVENTO

SPEZIA 34 PUNTI – La squadra di Italiano è stata protagonista di una stagione molto positiva, ma nelle ultime partite ha fatto i conti con alcuni passi falsi e prestazioni che sono state altalenanti. Continua ad essere una candidata alla retrocessione, le prossime gare si preannunciano difficili.

SPEZIA-NAPOLI

SAMPDORIA-SPEZIA

SPEZIA-TORINO

SPEZIA-ROMA

CAGLIARI 32 PUNTI – Tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro è un rendimento di altissimo livello. La squadra è veramente forte, potenzialmente in grado di lottare per l’Europa. Si giocherà tutto nel prossimo match contro il Benevento, vincere vorrebbe dire mettere una seria ipoteca verso l’obiettivo.

BENEVENTO-CAGLIARI

CAGLIARI-FIORENTINA

MILAN-CAGLIARI

CAGLIARI-GENOA

BENEVENTO 31 PUNTI – E’ la principale indiziata alla retrocessione. Dopo un inizio di stagione sorprendente, la squadra Filippo Inzaghi è crollata e le ultime prestazioni sono state da dimenticare. Sembra la squadra più debole e non potrà permettersi un passo falso contro il Cagliari.