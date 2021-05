Serie A, la situazione squadra per squadra: Pirlo può rimanere nel massimo campionato italiano

Il valzer allenatori nel campionato di Serie A è destinato a completarsi nel giro di qualche giorno. L’ultima stagione ha fornito interessanti indicazioni: l’Inter si è laureata campione d’Italia ma dovrà fare i conti con un ridimensionamento a causa dei gravi problemi dal punto di vista economico, stagione molto importante anche per Atalanta e Milan mentre la Juventus ha staccato il pass solo nell’ultima partita grazie al passo falso del Napoli contro il Verona. Proprio il Napoli e la Lazio in Europa League, la Roma in Conferenza League. Le tre squadre retrocesse sono state Benevento, Crotone e Parma.

Serie A, la situazione squadra per squadra

ATALANTA – Sarà ancora una volta Gasperini l’allenatore per la prossima stagione. L’intenzione è quella di continuare il progetto vincente iniziato già da qualche anno.

BOLOGNA – E’ cambiato tutto dopo il divorzio tra Simone Inzaghi e la Lazio. Il nome in pole per la panchina dei biancocelesti porta proprio a Sinisa Mihajlovic. Ancora è presto per valutare i nomi dell’eventuale sostituto.

CAGLIARI – Conferma meritata per Semplici. Il tecnico ex Spal è stato protagonista di un rendimento veramente eccezionale e le prospettive per la prossima stagione sono interessanti.

EMPOLI – Dopo la bellissima promozione in Serie A, il club ha deciso di continuare con Dionisi in panchina.

FIORENTINA – Il presidente Commisso ha intenzioni molto importanti. La scelta di affidare la panchina a Gattuso non ha bisogno di grossi commenti, è uno dei migliori.

GENOA – Ballardini si è meritato la conferma. Avrà finalmente l’occasione di iniziare la stagione e non subentrare a campionato in corso.

HELLAS VERONA – Non sarà facile rimpiazzare un allenatore come Ivan Juric, il nome in pole per la panchina è quello di Igor Tudor.

INTER – L’addio con Conte è stato da un certo punto sorprendente. Il sostituto è stato già individuato: Simone Inzaghi.

JUVENTUS – E’ arrivato il ribaltone anche in casa bianconera. Andrea Pirlo è stato esonerato, è fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri.

LAZIO – Il presidente Lotito è rimasto deluso dal comportamento di Inzaghi che ha scelto l’Inter. La situazione per il sostituto è ancora in alto mare, ma circola con insistenza il nome di Mihajlovic.

MILAN – La qualificazione in Champions League ha eliminato ogni dubbi sulla conferma di Stefano Pioli.

NAPOLI – Sembrava fatta per Conceicao, poi il cambio di strategia. Sarà un tecnico italiano. Per Spalletti manca solo l’ufficialità.

ROMA – E’ stata la prima a muoversi sul fronte allenatore. Dopo l’addio con Fonseca è riuscita a chiudere subito per Mourinho.

SALERNITANA – Castori si è meritato la conferma dopo la sorprendente promozione nel campionato di Serie A.

SAMPDORIA – E’ ancora una situazione molto incerta dopo l’addio di Ranieri. Si lavora al ritorno di Giampaolo, piace anche D’Aversa.

SASSUOLO – Dopo l’addio di De Zerbi può giocarsi la carta a sorpresa. La suggestione porta ad Andrea Pirlo, reduce dall’esperienza altalenante sulla panchina della Juventus.

SPEZIA – L’intenzione è quella di confermare Italiano, nel contratto è presente una clausola che ha spaventato gli altri club interessati.

TORINO – La mossa del presidente Cairo è stata convincente. Juric rappresenta un allenatore di livello.

UDINESE – E’ un vero e proprio rebus dopo l’addio con Gotti. Si è complicata la pista Zanetti dopo la promozione del Venezia.

VENEZIA – Con ogni probabilità sarà ancora una volta Zanetti dopo la promozione conquistata contro il Cittadella.