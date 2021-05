Ufficiale, Ranieri lascia la Sampdoria: il presidente Ferrero valuta due nomi per il sostituto

Una scelta un pò a sorpresa. Claudio Ranieri ha comunicato l’addio alla Sampdoria al termine della stagione, quella contro il Parma sarà l’ultima sfida sulla panchina blucerchiata. Il merito dell’ex Leicester è stato quello di risollevare un club in crisi e nell’ultima stagione è stato protagonista di un rendimento ottimo e di una stagione tranquilla. “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”.



Il prossimo allenatore della Sampdoria

La Sampdoria si è già messa alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione e l’intenzione sembrerebbe quella di affidare la panchina ad un profilo giovane. Il preferito è Italiano dello Spezia, l’allenatore è reduce da una stagione ottima e dalla salvezza conquistata con una squadra partita come una seria candidata alla retrocessione. Il tecnico si è messo in mostra e ha attirato l’attenzione di un club importante come quello blucerchiato. L’alternativa porta a D’Aversa, l’allenatore è reduce dalla retrocessione con il Parma è ma subentrato a stagione in corso e quando la situazione era già compromessa. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore preparato.