Calciomercato Milan, non solo Giroud: contatti per lo scambio Papu Gomez-Castillejo

Lo scambio tra il Papu Gomez e Castillejo. E’ la nuova interessante idea di calciomercato che potrebbe concretizzarsi entro le prossime settimane. Il Milan è reduce da una stagione molto positiva, la squadra è riuscita a conquistare il secondo posto in classifica ma soprattutto la qualificazione in Champions League. L’obiettivo minimo è quello di ripetersi e superare almeno la fase a gironi di Champions League. Per questo motivo la dirigenza ha intenzione di regalare all’allenatore Stefano Pioli calciatori in grado di fare la differenza dal punto di vista dell’esperienza ma soprattutto tecnico.

Calciomercato Milan, le mosse per l’attacco

Il Milan ha subito acquistato il sostituto di Donnarumma, si tratta di Maignan che avrà il compito di non far rimpiangere il classe 1999. Poi tante novità in attacco. E’ quasi fatta per Giroud, si tratta di un colpo di grande spessore, il francese è pronto a mettere nero su bianco con il Milan. L’ormai ex Chelsea non ha bisogno di presentazioni, può garantire tanti gol e giocarsi il posto da titolare con Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha realizzato un affare anche dal punto di vista economico. Nel frattempo secondo alcune voci la dirigenza rossonera è in contatto con il Siviglia per uno scambio vantaggioso per il Milan: Castillejo per il Papu Gomez. L’ex Atalanta potrebbe tornare subito in Italia.