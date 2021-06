Conte-Tottenham, l’intesa è vicina. Gli Spurs pronti a chiudere anche per Paratici

Sarà un Tottenham made in Italy. Gli Spurs sono intenzionati a riscattare l’ultima stagione molto altalenante e sono intenzionati a puntare sul massimo per costruire una squadra ambiziosa in grado di lottare per le zone altissime della classifica. Il sogno in panchina si chiama Antonio Conte. Il tecnico italiano è reduce dalla rottura con l’Inter ma potrebbe rimettersi subito in gioco. Anche nelle ultime ore sono andati in scena contatti, la differenza tra domanda e offerta è minima. La prossima settimana sarà decisiva, ma l’ex Ct della Nazionale sembra intenzionato ad iniziare questo nuovo progetto.

Il Tottenham prova a chiudere anche per Paratici, ex della Juventus cha ha lasciato da poco il club bianconero. Al dirigente è stata proposta la gestione dell’area del club, la trattativa è avviata già da diverso tempo. Anche in questo caso si attende una risposta a stretto giro di posta. Le possibilità di arrivare ad una fumata bianca sono sempre più alte. E cresce la fiducia anche per Antonio Conte.