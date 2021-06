Serie A sempre più spezzatino: tutti orari diversi dal sabato al lunedì

E’ una vera e propria rivoluzione in Serie A già dalla prossima stagione, il campionato sarà sempre di più spezzatino: dieci partite in dieci orari diversi. L’intenzione è quella di evitare possibili black out di traffico sulla rete di Dazn.

L’obiettivo è distribuire le partite al sabato in quattro finestre diverse, alle 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45. Spezzatino anche per le partite di domenica: il lunch match alle 12.30, poi 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45. Infine il posticipo del lunedì.