Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter: il comunicato e la scheda

E’ arrivata anche l’ufficialità: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. In casa nerazzurra si è verificato un ribaltone forzato dopo la decisione di Antonio Conte di lasciare il club, l’ex Ct della Nazionale non ha accettato il ridimensionamento ed il divorzio è stato inevitabile. Il tecnico ex Lazio avrà il compito di confermare l’Inter in zona scudetto ma soprattutto migliorare il risultato in Champions League della scorsa stagione: l’obiettivo minimo sembra quello di raggiungere gli ottavi di finale.

Attraverso un comunicato ufficiale l’Inter ha confermato la notizia: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro”.

La scheda di Simone Inzaghi da allenatore

Terminata la carriera da calciatore nel 2010, Inzaghi passa subito sulla panchina: nel 2010-2011 inizia l’avventura come tecnico nel Settore Giovanile della Lazio. Nel 2014 diventa l’allenatore della Primavera (2 Coppe Italia e una Supercoppa), poi nell’aprile del 2016 sul finire di campionato viene promosso in Prima Squadra: 7 partite per chiudere la stagione e ottenere la riconferma anche per l’anno successivo. Allenerà la Lazio per altri cinque: un trionfo in Coppa Italia nel 2019, due Supercoppe Italiane (2017 e 2019) e il quarto posto nel 2020 con il ritorno in Champions League per i biancocelesti.