Italia ko contro l’Under 20, Mancini è furioso: due calciatori nel mirino del CT

Si avvicina sempre di più l’inizio dell’Europeo, l’Italia si candida ad essere una sicura protagonista per la vittoria finale. La squadra di Mancini è reduce dalla convincente vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca, sono arrivate indicazioni sulla formazione in vista dell’esordio di venerdì contro la Turchia. Il Ct Mancini non è rimasto per nulla soddisfatto dell’amichevole contro l’Under 20, la sfida si è conclusa con il clamoroso risultato di 0-1. In totale si sono disputati due mini tempi con l’inserimento dei calciatori che non sono scesi in campo nell’ultimo match.

La prestazione è stata molto deludente, ovviamente i problemi non sono stati dal punto di vista tecnico ma per quanto riguarda l’atteggiamento. In particolar modo hanno deluso Chiesa e Belotti, due calciatori in corsa per una maglia da titolare ed in grado di poter giocare dal primo minuto. Le prestazioni sono state ben al di sotto delle aspettative e sembra improbabile l’inserimento nell’11 titolare per i calciatori di Juventus e Torino. La formazioni anti-Turchia sembra già fatta con il tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne. Ma ovviamente per Chiesa e Belotti non si tratta di una bocciatura, ma è richiesto un maggiore impegno.