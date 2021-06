Serie A, il valzer di panchine: le ultime su Udinese, Sassuolo, Lazio, Verona e Sampdoria

Si completa il valzer di panchine nel campionato di Serie A. Le ultime settimane sono state veramente caldissime, si sono verificati dei colpi di scena veramente clamorosi. Si è materializzato il divorzio tra l’Inter e Antonio Conte, l’allenatore non ha accettato il ridimensionamento a causa dei problemi economici. La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri, mentre Gattuso ha accettato il corteggiamento della Fiorentina. Colpo anche del Napoli che è riuscito a convincere un allenatore del calibro di Luciano Spalletti, l’obiettivo sarà quello di qualificarsi in Champions League. Sono pronti ad incastrarsi anche gli ultimi pezzi del puzzle.

Paolo Zanetti ha deciso di rimanere al Venezia, il tecnico protagonista della splendida promozione nel campionato di Serie A ha rifiutato l’Udinese. I bianconeri si sono trovati spiazzati e sono stati avviati i contatti con Maran. Il Sassuolo ha superato la Sampdoria per Giampaolo, nelle prossime ore il colloquio decisivo. Proprio i blucerchiati sono adesso in difficoltà, tentativo per Dionisi dell’Empoli ma la trattativa non è facile. Il Verona avrebbe deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco. La Lazio aspetta sempre la risposta di Maurizio Sarri.