Speciale Europei 2021 – La Danimarca, tre ‘italiani’ nell’undici titolare

Continua il nostro appuntamento in vista dell’inizio dell’Europeo 2021, oggi è il turno della Danimarca, una squadra formata da buone individualità. E’ stata inserita nel Girone C e non può essere considerata una favorita. In pole per la vittoria del Gruppo e per la qualificazione Belgio e Russia, poi la Danimarca e la Finlandia. In porta spazio a Schmeichel, si tratta di un estremo difensore di sicuro talento nonostante qualche passaggio a vuoto con il Leicester. La coppia di centrali sarà formata da Kjaer del Milan e Christensen, nel ruolo di terzini Wass e Maehle dell’Atalanta.

Il centrocampo è un reparto di sicuro affidamento grazie a calciatori del calibro di Delaney, Skov Olsen del Bologna e Hojbjerg. Il punto di forza è Eriksen dell’Inter che in Nazionale si trasforma e trascina la squadra grazie alla sua qualità, sarà prezioso anche dai calci piazzati. In attacco la coppia formata da Braithwaite e Poulsen.

Si tratta di una squadra completa dotata di buona qualità ma soprattutto forza fisica. E’ formata da calciatore interessanti soprattutto a centrocampo.

Danimarca, i convocati

Portieri: Schmeichel (Leicester), Lossl (Everton), Ronnow (Schalke 04)

Difensori: Kjaer (Milan), Christensen (Chelsea), Vestergaard (Southampton), Andersen (Fulham), Jorgensen (Copenhagen), Wass (Valencia), Stryger Larsen (Udinese), Maehle (Atalanta), Boilesen (Copenhagen)

Centrocampisti: Eriksen (Inter), Delaney (Borussia Dortmund), Hojbjerg (Tottenham), Jensen (Brentford), Norgaard (Brentford), Christiansen (Malmoe), Damsgaard (Sampdoria), Skov Olsen (Bologna).

Attaccanti: Dolberg (Nizza), Wind (Copenhagen), Cornelius (Parma), Braithwaite (Barcellona), Skov (Hoffenheim), Poulsen (Lipsia).