Serie B, può arrivare il ribaltone: non omologato il risultato di una partita

E’ sempre più confusione nel calcio italiano, anche in Serie B. Il risultato di una partita della 34ª giornata del campionato cadetto non è stato omologato e la sfida potrebbe essere rigiocata. Nel primo match della giornata colpo in zona salvezza del Brescia grazie al blitz al Granillo di Reggio Calabria contro la Reggina. Continua la corsa promozione del Genoa, il successo sul campo del Cittadella avvicina sempre di più Gilardino alla promozione.

Pareggi a reti inviolate in Frosinone-Sudtirol, Modena-Spal e Perugia-Cosenza. Pareggi anche in Palermo-Benevento e Como-Ascoli. In zona playoff colpo del Parma contro il Cagliari, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1.

Le decisioni dopo la 34ª giornata di Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 25 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d’acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d’acqua contenenti del ghiaccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, persone non identificate ma riconducibili alla Società Pisa, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARRAS Manuel (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

GIRAUDO Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NAGY Adam (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

NDOJ Emanuele (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

PIEROZZI Niccolo (Reggina): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

RODRIGUEZ Pablo (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CROCIATA Giovanni (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LORES VARELA Ignacio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SIBILLI Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’ANGELO Maurizio (Reggina): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa.

e) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAGGI Mario Alex (Brescia): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

Non omologato il risultato di Pisa-Bari

Cittadella-Genoa 0-1

Como-Ascoli 1-1

Frosinone-Sudtirol 0-0

Modena-Spal 0-0

Palermo-Benevento 1-1

Parma-Cagliari 2-1

Perugia-Cosenza 0-0

Pisa-Bari sub iudice

Reggina-Brescia 1-2

Ternana-Venezia 1-4

Come anticipato subito dopo la partita e confermato adesso dal giudice sportivo, la partita Pisa-Bari è sub iudice. Il motivo? La partita potrebbe rigiocarsi a causa di un errore tecnico. In occasione del gol del definitivo 1-2, l’arbitro ha toccato il pallone senza fermare il gioco, come previsto dal regolamento. Poi il calcio di rigore per il Bari e il gol della vittoria.