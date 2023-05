Asensio in Serie A, una big vuole ripartire da lui: cifre e dettagli

CalcioWeb

ESPN lancia la bomba di mercato: Marco Asensio potrebbe sbarcare presto in Serie A. Già dall’anno scorso l’esterno spagnolo è stato affiancato al massimo campionato italiano, precisamente al Milan, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo a causa delle altre pretese del calciatore e del Real Madrid.

Questa volta a mettere nel mirino l’esterno spagnolo sarebbe invece la Juventus, vogliosa di mettersi alle spalle le problematiche extracalcistiche e programmare subito una nuova stagione in cui tornare competitiva senza alcun indugio.

Cifre e dettagli dell’operazione

A 27 anni, con una bacheca ricca di trofei (fra i quali 3 Champions League), Asensio ha voglia di una nuova esperienza in cui poter essere protagonista. Il classe 1996 ha collezionato 30 presenze in Liga, molte delle quali da subentrante, mettendo a segno comunque 9 gol e 6 assist. Nella sosta per i Mondiali ha rifiutato una proposta di rinnovo con il Real Madrid, andrà in scadenza in estate e si guarderà intorno.

Il colpo ha zero stuzzica la Juventus, anche se la concorrenza non manca: su di lui anche PSG e Aston Villa, ma non è da escludere anche un rinnovo dell’interesse del Milan che proprio con il Real Madrid dovrà discutere il futuro di Brahim Diaz.

A fare la differenza potrebbe essere lo stipendio: non meno di 7 milioni, una cifra pesante, la stessa che la Juventus concede a Di Maria che sembra ormai al passo d’addio. Altro nodo da sciogliere riguarda l’Europa: Asensio accetterà almeno una possibile stagione senza Champions League?