CalcioWeb

E’ in corso la semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina. La prima finalista è stata il West Ham, in grado di vincere anche sul campo dell’Az. I viola sono in campo per la gara di semifinale e le squadre sono ai tempi supplementari.

Al 100′ la partita è stata interrotta. Il motivo? Il malore di un tifoso sugli spalti. L’uomo è stato trasportato in ospedale, poi la partita è ripresa.