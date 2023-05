Blitz nella notte: la Juventus chiude il primo colpo di calciomercato

CalcioWeb

Blitz nella notte in casa Juventus e primo colpo di calciomercato per la prossima stagione già definito. La squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato fiducia dopo il successo casalingo contro il Lecce, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. I bianconeri passano in vantaggio con un gol realizzato da Paredes su punizione, poi il pareggio di Ceesay su calcio di rigore e al 40′ la prodezza di Vlahovic.

La Juventus è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa. I bianconeri occupano il terzo posto in classifica e il distacco dal quinto posto è di 5 punti, l’obiettivo minino è chiudere la stagione al quarto posto e vincere l’Europa League. E’ già altissima l’attesa per il doppio incontro di semifinale contro il Siviglia, la Juventus non potrà permettersi un passo falso.

A tenere banco sono anche le situazioni fuori dal campo con il concreto rischio di penalizzazioni e la decisione della dirigenza è stata quella di bloccare le trattative per i top player. Nel frattempo sono in ballo alcune trattative per calciatori considerati di grande talento in grado di rappresentare il presente e il futuro del club.

Juventus, ci siamo: in arrivo il primo innesto di calciomercato per la stagione 2023/24

La partita tra Juventus e Lecce è stata l’occasione per affrontare l’argomento del calciomercato e nella notte si è registrato un vero e proprio blitz dei bianconeri per Hjulmand, rivelazione della squadra Baroni. Il club bianconero ha strappato una promessa per la prossima stagione, l’intesa di massima è stata raggiunta sulla base di circa 18 milioni di euro.

Morten Blom Due Hjulmand è un calciatore del Lecce, classe 1999. Si tratta di un centrocampista centrale dotato di una buona tecnica e gioca prevalentemente come vertice basso anche in protezione della difesa. E’ in grado di fare la differenza anche dal punto di visto fisico, si è messo in mostra per la visione di gioco.

E’ cresciuto nella giovanili del Copenaghen e la prima vera esperienza è stata all’Admira Wacker. Si è dimostrato uno dei migliori della squadra e un punto di riferimento per l’allenatore. E’ stato anche nel giro della Nazionale danese fino all’Under 21. Il Lecce piazza un grande colpo di mercato e Hjulmand riesce ad imporsi ad altissimi livelli. Adesso il definitivo salto di qualità in una squadra di primissimo livello come la Juventus. Il centrocampista si è messo in mostra proprio nell’ultima partita di campionato contro i bianconeri.