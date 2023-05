La bomba dall’estero: “Filippo Inzaghi via dall’Italia”, la situazione

CalcioWeb

La stagione di Filippo Inzaghi sulla panchina della Reggina è stata comunque importante, gli amaranto sono riusciti a qualificarsi per la lotteria dei playoff in Serie B ed è altissima l’attesa per lo scontro del primo turno contro il Sudtirol. I calabresi sono in gioco per obiettivi molto importanti e la stagione è in grado di regalare altre soddisfazioni.

Il rendimento della Reggina è stato dai due volti, entusiasmante nella prima parte di stagione e deludente nel finale anche a causa delle vicende fuori dal campo. Il guizzo finale allo scadere nello scontro diretto contro l’Ascoli ha permesso agli amaranto di qualificarsi per la lotteria dei playoff.

Il futuro di Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi è legato da altri due anni di contratto con la Reggina e il percorso con gli amaranto è appena iniziato. L’ex attaccante del Milan è concentrato sulla stagione in corso e il futuro dovrà essere valutato al termine della stagione. Sul tavolo tante ipotesi: dalla conferma alla Reggina ad un’altra squadra di Serie B o Serie A.

Nel frattempo continua a circolare una notizia a sorpresa dal’estero. Secondo quanto riportato dal sito turco ‘Fanatik’ SuperPippo avrebbe raggiunto un accordo di massima con Fatih Karagumruk, reduce dall’esonero di Andrea Pirlo. La voce sul futuro di Inzaghi non ha trovato ancora riscontri in Italia, in attesa di notizie ufficiali.