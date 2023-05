Bonucci: “mi ritiro nel 2024”, l’ultima squadra del difensore è a sorpresa

CalcioWeb

Leonardo Bonucci non è stato un grande protagonista dell’ultima stagione della Juventus, in campionato e in Europa. L’ex Milan non è più un titolare e non rappresenta una priorità per Massimiliano Allegri in bianconero. Il classe 1987 è stato uno dei difensori più forti degli ultimi anni ed un punto di riferimento della Nazionale italiana.

Dotato di una qualità sopra la media, si è sempre dimostrato un difensore affidabile, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli della retroguardia. L’esperienza più importante è stata quella con la Juventus, con Chiellini e Barzagli ha formato una difesa quasi insuperabile. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Bari, Inter, Treviso e Milan. E’ stato uno dei principali protagonisti della vittoria dell’Euro2021 della Nazionale italiana.

L’annuncio di Bonucci sul futuro

Leonardo Bonucci si è sbilanciato sul futuro. “Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana”. E’ quanto dichiarato in una intervista sul proprio canale Youtube per celebrare le sue 500 presenze con la maglia della Vecchia Signora.

Bonucci è legato dal contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2024, ma l’addio al termine della stagione è molto probabile. E’ infatti arrivata un’offerta molto interessante dall’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Il club ha messo sul piatto una proposta molto interessante, Bonucci continua a valutare l’affare e potrebbe presto raggiungere l’ex compagno portoghese.