Diletta Leotta conferma, Karius in Serie A: la nuova squadra del tedesco

Diletta Leotta si prepara a diventare mamma, è in arrivo il figlio frutto dell’amore con il portiere Loris Karius. Il tedesco attualmente gioca al Newcastle ma non è un punto di riferimento e il contratto è in scadenza a giugno. Le parti non sono mai entrate in contatto per il rinnovo e l’estremo difensore è in trattativa per una nuova esperienza in Serie A.

L’intenzione del tedesco è quella di trasferirsi in Italia per rimanere al fianco di Diletta Leotta e del figlio. La carriera di Karius è stata condizionata da gravissimi errori in partite fondamentali, soprattutto la finale di Champions League con la maglia del Liverpool. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Mainz, Besiktas e Union Berlino.

Karius in Serie A

Loris Karius è vicino al trasferimento in Serie A, come confermato da Diletta Leotta, ospite della Football Week. “Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”.

Le prime indiscrezioni iniziano a trovare conferma. Karius potrebbe trasferirsi all’Inter per prendere il posto di Handanovic, in scadenza di contratto. Il club nerazzurro è intenzionato ad attuare una rivoluzione in porta, forte anche della grande offerta del Chelsea per Onana (nelle casse del club potrebbero entrare oltre 50 milioni di euro). L’Inter è alla ricerca di un portiere titolare affidabile, il nome il pole per il sostituto è quello di Vicario. Poi Karius potrebbe completare la batteria dei portieri.