Emy Buono non ci sta! Lo sfogo dopo lo spogliarello per il Napoli

CalcioWeb

Per lo Scudetto del Napoli sono state fatte tante follie! Nei festeggiamenti post pareggio con l’Udinese se ne sono viste di tutti i colori, tra sfilate su carri a forma di nave, fuochi d’artificio e tanto altro.

Non sono mancati gli spogliarelli e tra questi è stato particolarmente apprezzato quello di Emy Buono, 25enne napoletana, conosciuta alla tv in particolar modo per la sua partecipazione all’edizione dello scorso anno de La Pupa ed il Secchione.

In compagnia di Guenda Goria e del suo fidanzato Mirko Gancitano, Emy Buono ha deciso di sorprendere tutti, spogliandosi in strada, una volta salita sulle spalle del fidanzato della sua amica. Con dei cerotti di strass sui capezzoli e una magliettina del Napoli tagliata sopra al seno, Emy Buono ha scoperto anche il suo lato B, restando in brasiliana e collant a rete.

I tifosi tutti sono andati in estasi e qualcuno ha esagerato, spingendosi un po’ oltre, con palpatine, schiaffetti e anche… baci, sul fondoschiena della ragazza. Sul momento Emy ha reagito sorridente e divertita, ma adesso si è sfogata sui social, ammettendo di aver trascorso delle giornate difficili.

Lo sfogo di Emy Buono

“Ciao, come state? Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte critiche che ho ricevuto. Ma anche riguardando tutti i video che ho guardato. Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone. Io volevo soltanto divertirmi e mi è sembrato eccessivo l’atteggiamento delle persone: baciandomi e toccandomi il c**o. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per parlarne con voi”, ha raccontato nelle sue Storie Instagram.

Emy ha poi condiviso foto e video che la ritraggono in costume e abiti sexy per strada in Brasile commentando: “mi sa che in verità siamo arretrati in Italia“.