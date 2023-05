Il Leeds nel baratro, Gnonto cambia maglia: c’è l’accordo in Serie A!

CalcioWeb

I principali campionati sono entrati nella fase decisiva e anche la Premier League è pronta ad andare in archivio. Continuano ad arrivare i verdetti e il Manchester City si è laureato campione per la terza volta di fila. La squadra di Guardiola è stata protagonista di una seconda parte di stagione strepitosa e si è confermato per distacco l’organico più forte in assoluto.

In zona retrocessione la questione è ancora aperta, a 90 minuti dal termine. Il Southampoton è già ufficialmente retrocesso, il Leicester avrà bisogno di un vero e proprio miracolo per evitare il baratro. Ad un passo dall’incubo anche il Leeds, crollato in classifica dopo le buone premesse di inizio stagione. Attualmente occupa il terzultimo posto e dovrà recuperare due punti nell’ultima giornata, in casa contro il Tottenham. Gli Spurs sono ancora in gioco per obiettivi europei e la situazione del Leeds è appesa ad un filo.

Gnonto cambia maglia, scatto per l’arrivo in Italia

Uno dei calciatori più importanti è Degnand Wilfried Gnonto, giocatore italiano e della Nazionale di Roberto Mancini. E’ un classe 2003, ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento, già nel giro della Nazionale e con importanti prospettive per il futuro. E’ un attaccante esterno di piede destro, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. All’occorrenza si è disimpegnato anche da prima punta.

Si tratta di un attaccante veloce, bravo nell’uno contro uno e a saltare l’uomo. E’ abile con entrambi i piedi e per le sue caratteristiche è stato paragonato a Sterling. E’ stato inserito nella lista dei sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia dello Zurigo. Il Leeds è ad un passo dalla retrocessione e l’addio di Gnonto è certo, a prezzo di saldo. E’ pronto l’arrivo nel campionato di Serie A per mettersi in mostra anche per la Nazionale. Lo scatto decisivo è stato effetuato dal Sassuolo.

Il club neroverde è alla ricerca di un nuovo attaccante, considerando il probabile trasferimento di Berardi alla Lazio. La valutazione di Gnonto è destinata a crollare dopo la retrocessione, il Leeds è comunque pronto a realizzare una plusvalenza dopo l’esborso della scorsa estate di circa 5 milioni di euro. L’affare con il Sassuolo potrebbe concludersi per una cifra tra i 10 ed i 15 milioni di euro.