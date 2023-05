Hakimi in discoteca con 6 ragazze: scortato nel privè

CalcioWeb

Achraf Hakimi non smette di essere al centro del gossip: dopo l’accusa di violenza sessuale e la rottura con la moglie sono tra questi spuntano nuovi rumors sul calciatore del PSG.

“Ya es mediodìa” ha rivelato alcuni dettagli delle serate del calciatore del PSG, che avrebbe trascorso una notte brava in un locale di Madrid in un privè con diverse ragazze.

“Ha scattato foto con tutti. Lo hanno visto bene, spensierato, in compagnia della sua famiglia in uno dei momenti più difficili”, ha raccontato il programma, facendo riferimento ad una cena pre discoteca.

La collaboratrice Alexia Rivas, che si trovava proprio nello stesso locale, ha poi rivelato importanti dettagli: “quando siamo arrivati, abbiamo scoperto che c’era una persona in incognito, che era super coperta. Poi si è tolto i vestiti ed era Achraf. Era in uno dei migliori privé di questo locale con tre amici. Si stavano divertendo molto. Avevano la sicurezza a disposizione e c’era una guardia solo per loro. Poi ad un certo punto circa sei o sette ragazze si sono recate al privé. Si stavano divertendo molto (…). Non ho visto Achraf preoccupato, l’ho visto felice”.

La donna ha rivelato che nello stesso locale era presente anche l’ex di Dani Alves, Joana Sanz, ma in un altro privè.