Infortunio Bennacer, mazzata per il Milan: i tempi di recupero

Dopo la sconfitta nell’euroderby di ieri, il Milan riceve anche un’amara notizia dall’infermeria: l’infortunio di Bennacer è grave. Lo si sospettava già durante la gara, quando dopo appena 15 minuti di gioco, l’algerino è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio rimediato durante un contrasto.

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro – si legge nel comunicato medico del club –. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia“.

Servirà un’operazione chirurgica e almeno 3-4 mesi di stop. Benancer non ci sarà, ovviamente, nella gara di ritorno di Champions League e salterà la parte di stagione rimanente, così come la preparazione estiva. A rischio, dunque, anche l’inizio della prossima stagione. Una vera e propria mazzata per il Milan che perde non soltanto l’unico regista di ruolo in rosa, ma anche un calciatore duttile che spesso ha riservato interessanti soluzioni tattiche a Pioli che, non a caso, nelle ultime gare lo ha schierato da trequartista.