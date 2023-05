Insigne-Toronto, è finita: l’ex Napoli trova una nuova squadra!

CalcioWeb

E’ già finita l’esperienza con la maglia del Toronto per Lorenzo Insigne, l’avventura in MLS non è mai decolatta per il calciatore ex Napoli. L’attaccante è stato limitato da continui problemi fisici e anche da situazioni fuori dal campo. La squadra è in crisi in campionato e nel mirino sono finiti i due calciatori italiani: Insigne e Bernardeschi.

Secondo le ultime notizie i due attaccanti avrebbero chiesto l’esonero dell’allenatore e la situazione nello spogliatoio è delicata. Il Toronto occupa la penultima posizione in classifica e la vittoria contro il DC United ha permesso di abbandonare l’ultimo posto. In 15 giornate la squadra ha totalizzato appena 16 punti frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Lorenzo Insigne è un calciatore italiano classe 1991. E’ un attaccante esterno, dotato di un grande tiro a giro. Si tratta di un calciatore molto forte tecnicamente e in grado di saltare l’uomo con facilità. L’esperienza più importante della sua carriera è stata al Napoli, l’addio è stato dolorosissimo. Le altre esperienze sono state con Cavese, Foggia e Pescara. Attualmente indossa la maglia del Toronto.

La nuova maglia di Insigne

Lorenzo Insigne è con la valigia in mano dopo le critiche delle scorse settimane. L’ostacolo più importante è quello dell’ingaggio ma l’ex Napoli è pronto ad un sacrificio sotto l’aspetto economico. Sono andati in scena contatti per il passaggio al Galatasaray, la squadra di Zaniolo, Icardi e Mertens. Proprio l’ex compagno potrebbe svolgere un ruolo determinante.

Il Galatasaray è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello, in 33 partite la squadra ha conquistato 79 punti e le prospettive per il futuro sono interessanti. Il club continua a sondare il mercato, alla ricerca di calciatori di un certo spessore per continuare a dominare. I calciatori italiani sono in cima alla lista dei desideri del Galatasaray, la trattativa con Insigne è destinata a concretizzarsi.