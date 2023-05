Inter, calciatori scatenati: Onana-Dumfries show, Calhanoglu balla e Lukaku col sigaro | VIDEO

CalcioWeb

E’ grande festa in casa Inter, i calciatori continuano a scatenarsi dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 2-1 e il grande protagonista è stato il ‘Toro’ Lautaro Martinez, in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Nico Gonzalez.

La squadra di Simone Inzaghi si avvicina con grande fiducia ai prossimi appuntamenti, dal campionato di Serie A alla finale di Champions League contro il Manchester City.

La festa dell’Inter

Al fischio finale i calciatori dell’Inter si sono scatenati, prima con i tifosi e poi nello spogliatoio. Dumfries e Onana fanno partire un balletto sul prato dell’Olimpico, poi cantano nello spogliatoio. Calhanoglu balla e Lukaku fuma il sigaro.

Onana e Dumfries che cantano “Tu si a fine do’mummo” sto piangendo pic.twitter.com/str2rL5eB5 — Mimi ☽ (@Mimi1o4) May 24, 2023